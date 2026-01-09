Polizeieinsatz auf der Veddel: Mann bedroht Beamte mit Messer

Am Veddelstieg auf der Elbinsel Veddel gab es am Nachmittag einen größeren Polizeieinsatz. Polizisten wollten einen psychisch auffälligen Mann einem Arzt vorführen. Bereits am Vortag hatte sich der Mann geweigert.

Am Freitag setzten die Einsatzkräfte diese Maßnahme nun durch. Laut Polizei hielt sich der Mann kurzfristig in der Wohnung einer Frau auf. In welchem Verhältnis die Frau zu ihm steht, ist noch unklar.

Veddel: Polizei kam mit einem Großaufgebot

Da der Mann zuvor mit einem Messer gedroht haben soll, kam die Polizei mit einem Großaufgebot; die Beamten mussten sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschaffen, konnten ihn dann aber festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde jedoch kein Messer gefunden. Der Mann soll nun einem Amtsarzt vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an. (mp)