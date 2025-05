Polizeieinsatz an Hamburger Kita: verdächtiger Mann spricht Mädchen an

Es ist das Szenario, vor dem alle Eltern Angst haben: Das eigene Kind wird von einem Fremden angesprochen, der versucht, es zu sich nach Hause zu locken. In einer Hamburger Kita ereignete sich vor Kurzem ein solcher Fall. Die Polizei wurde sofort alarmiert und eilte zum Ort des Geschehens – und trotzdem können die Beamten in solchen Fällen meist wenig ausrichten. Dafür richtet die Mutter deutliche Worte an den Täter.

„Ein Mann hat gestern versucht, meine Tochter aus der Kita mit Süßigkeiten zu locken und wollte sie mit nach Hause nehmen“, schreibt eine Mutter in einer Social-Media-Gruppe. Ein kleines Mädchen wurde am vergangenen Mittwoch über den Zaun einer Kita in Sasel angesprochen – anscheinend mit der Absicht, das Kind mitzunehmen. „Das Kind hat super reagiert und ist sofort zu einer Pädagogin gerannt. Die Pädagogin hat daraufhin sofort die Polizei informiert, die auch nach kurzer Zeit in der Kita eintraf“, schreibt der Kindergarten.

Sasel: Polizei bestätigt Einsatz an Kindergarten

Der Einsatz wurde auch seitens der Polizei gegenüber der MOPO bestätigt: Mehrere Streifenwagen hätten den Stadtteil durchsucht, weil ein Kind von einem Mann verdächtig angesprochen wurde. „Strafbare Handlungen lagen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht vor“, erklärte ein Sprecher. Ein generelles Problem in solchen Fällen: Nur selten werde die Grenze der Strafbarkeit überschritten, was das Vorgehen laut Polizei erschwert.

Ein Mann wurde in Sasel überprüft. Bei ihm handelte es sich der Polizei nach aber höchstwahrscheinlich nicht um den Täter. „Die Polizei Hamburg nimmt diesen Vorfall und dieses sensible Thema dennoch sehr ernst“, so der Sprecher weiter.

Die Mutter appelliert an die Eltern – und warnt den Täter

Auch wenn keine direkte strafbare Handlung vorliegt, sollen jetzt Aufklärungsgespräche mit Polizisten stattfinden. Die Kita erklärte ebenfalls, dass das Thema nun vermehrt behandelt werde. Das Kriminalamt für Sexualdelikte prüft den Vorfall. Außerdem habe die Angelegenheit einen Einfluss auf die allgemeine Beurteilung der Lage vor Ort. Welche genauen Maßnahmen infolgedessen ergriffen werden, verrät die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Die Mutter des betroffenen Mädchens appelliert an andere Eltern. „Passt auf eure Kinder auf!“