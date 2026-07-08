Das Mädchen soll Passanten mit einem Geheimzeichen auf ihre Notlage hingewiesen haben.

2008 und 2009 hatte er erfolglos versucht, bei DSDS der nächste Superstar zu werden, nun sitzt ein inzwischen 40-Jähriger in Hamburg in U-Haft, wie die Staatsanwaltschaft der MOPO bestätigt. Der Sänger soll in der Nähe des Hauptbahnhofs eine Schülerin missbraucht haben, berichtet „Bild“. Das Mädchen alarmierte heimlich Passanten.

„Das Amtsgericht Hamburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts eines Sexualdelikts erlassen hat. Die mutmaßliche Tat soll sich am 5. Juli 2026 im Stadtteil St. Georg ereignet haben“, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber der MOPO.

Zwölfjährige gibt Handzeichen „Signal for help“

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Dem Medienbericht zufolge soll der Musiker am Sonntagnachmittag nahe dem Hauptbahnhof eine zwölf Jahre alte Schülerin angesprochen und missbraucht haben. Das Mädchen habe durch das internationale Handzeichen „Signal für help“ Passanten auf sich aufmerksam gemacht. Dabei öffnet man die Hand, legt den Daumen in die Handfläche und schließt die Finger darüber.

Die Passanten erkannten den stillen Hilferuf und alarmierten die Polizei. Der Ex-Showteilnehmer wurde in der Nähe des Tatortes festgenommen.

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Der Mann ist bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten, wie die Staatsanwaltschaft bestätigt. Laut früheren Medienberichten soll der gescheiterte Superstar nach dem Tod seines Kindes in eine Tablettenabhängigkeit gerutscht sein.