Zwölf mal zwei Meter großes Graffiti in HSV-Farben: Polizei schnappt junge Sprayer

Ein großes neues Graffiti ziert seit Donnerstagnacht das Backsteinhaus in der Breite Straße in Altona: zwölf mal zwei Meter in HSV-Farben. Fertiggestellt wurde es nicht: Die Polizei erwischte die Sprayer – einen von ihnen nicht zum ersten Mal.

Eine Anwohnerin rief gegen 1 Uhr die Polizei, weil sie mehrere junge Männer dabei beobachtet hatte, wie sie eine Hauswand besprühten. Mehrere Streifenwagen machten sich auf den Weg in die Breite Straße und überraschten die Täter, so die Polizei.

Die Beamten nahmen einen 22-Jährigen und einen 23-Jährigen vorläufig fest. Der ältere war in der Vergangenheit schon einmal beim Sprayen erwischt worden. Es gibt – abseits des 25 Quadratmeter großen HSV-Graffiti – noch mehr Hinweise darauf, dass es sich bei den beiden um HSV-Fans handelt: Einer der Männer hatte HSV-Sticker dabei. (zc)