Er schlug die Scheiben von mindestens zwei Autos in Harburg ein, um Wertsachen daraus zu stehlen.

Zivilfahnder des Harburger Polizeikommissariats haben am Dienstagabend einen Autoaufbrecher auf frischer Tat festgenommen. Der Mann hatte die Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen. Bereits einen Tag zuvor war er wegen eines ähnlichen Delikts aufgefallen.

Laut Polizei nahmen die Zivilfahnder den 28-Jährigen gegen 18 Uhr nach einem Autoaufbruch an der Straße Küchgarten fest. Er hatte die Seitenscheibe eines geparkten Opel eingeschlagen und versucht, einen Beutel mit Münzgeld vom Beifahrersitz zu stehlen.

Mutmaßlicher Autoaufbrecher kommt in U-Haft

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Nach Angaben der Polizei war der Tatverdächtige bereits am Vortag vorläufig festgenommen worden, als er ein anderes Auto aufgebrochen hatte, kam jedoch zunächst wieder auf freien Fuß. Nach seiner erneuten Festnahme wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, sodass der 28-Jährige jetzt in U-Haft sitzt.