Zwei Verletzte nach Schüssen in Kulturverein in Hamburg – neue Details der Polizei

Wie ein Rollkommando stürmten Unbekannte im Januar einen Kulturverein in Osdorf und eröffneten das Feuer. Zwei Männer wurden verletzt. Nun hat die Polizei neue Details zu den flüchtigen Tätern veröffentlicht.

Die Tat ereignete sich am 25. Januar. Mehrere bislang unbekannte Täter drangen in einen Kulturverein am Rugenbarg ein, zogen Waffen und schossen auf zwei Männer (19 und 22 Jahre). Beide wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in einem grünen Audi in Richtung Luruper Hauptstraße.

Einer der Täter trug eine Schutzweste

Einer der Täter soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein, eine schlanke Statur haben und laut Polizei ein „südländisches Erscheinungsbild“ aufweisen. Er trug einen dunklen Drei-Tage-Bart und war dunkel gekleidet.

Der zweite Täter wird als etwa zwei Meter groß und korpulent beschrieben. Er war maskiert, ebenfalls dunkel gekleidet und trug eine dunkle Schutzweste. Zudem führte er eine Sporttasche mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789 entgegen.