Zwei Verletzte nach Schüssen in Hamburg

In Wandsbek ist es am Donnerstagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Kurz vor 19 Uhr fielen in der Kornbergstraße plötzlich Schüsse – Anwohner alarmierten sofort die Polizei. Zwei Männer wurden getroffen, der mutmaßliche Schütze konnte wenig später festgenommen werden.

Wie der Lagedienst der Hamburger Polizei der MOPO bestätigte, ging gegen 19 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale ein. Mehrere Streifenwagen und Rettungskräfte rückten aus. Vor einem Autohandel stießen die Beamten auf zwei Männer mit Schussverletzungen an den Beinen.

Wandsbek: Zwei Männer nach Schüssen verletzt

„Den Männern geht es den Umständen entsprechend gut“, sagte ein Polizeisprecher. Die Verletzungen seien zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die WochenMOPO – ab Donnerstag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Halbgötter in Weiß: Hamburger Ärztin prangert Macho-Strukturen an Kliniken an

Hamburger Ärztin prangert Macho-Strukturen an Kliniken an Veddel als Klo? Seit Jahren wird der Stadtteil im Volkspark gesanglich verhöhnt. Jetzt reicht’s einer Initiative

Seit Jahren wird der Stadtteil im Volkspark gesanglich verhöhnt. Jetzt reicht’s einer Initiative Franzbrötchen-Liebe: MOPO-Leser verraten, wo es ihrer Meinung nach die besten gibt

MOPO-Leser verraten, wo es ihrer Meinung nach die besten gibt 20 Seiten Sport: St. Paulis Trainer über seine Träume, HSV kämpft um Vuskovic & ETV-Volleyballerinnen erstklassig

St. Paulis Trainer über seine Träume, HSV kämpft um Vuskovic & ETV-Volleyballerinnen erstklassig 28 Seiten Plan7: Jazzclub Birdland wird 40 & Fatih Akins bewegendes Nachkriegsdrama „Amrum“

Jazzclub Birdland wird 40 & Fatih Akins bewegendes Nachkriegsdrama „Amrum“ Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Nach ersten Erkenntnissen war es zuvor zu einem Streit zwischen drei Männern gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog einer eine Waffe und schoss. Der Verdächtige flüchtete nach Angaben des Lagedienstes zunächst, wurde aber kurz darauf von Einsatzkräften gestellt und festgenommen.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mp)