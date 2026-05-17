Was macht ein Buch im Backofen? Zwei Verletzte bei kuriosen Brandeinsätzen in Hamburg

Die Hamburger Feuerwehr ist am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag gleich zweimal zu kuriosen Bränden ausgerückt. Zunächst brannte in Barmbek eine Steckdose im Keller eines Wohnhauses. Etwas später geriet in Rissen ein Buch in einem Backofen in Brand. In beiden Fällen gab es jeweils einen Verletzten.

Der erste Einsatz ereignete sich am Samstagabend gegen 20.40 Uhr an der Desenißstraße in Barmbek. Dort brannte aus bislang ungeklärter Ursache eine Aufputzsteckdose im Keller eines Wohnhauses. Verschmorendes Plastik sorgte für starke Verqualmung. Ein Bewohner wurde mit einer Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht.

Zwei Brände mit jeweils einem Verletzten in Hamburg

In der Nacht zu Sonntag wurden die Retter dann gegen 1.35 Uhr zur Straße Nagelshof in Rissen gerufen. Dort war ein Feuer in einer Küche gemeldet worden. Als Ursache stellten die Feuerwehrleute ein brennendes Buch im Backofen fest. Die Bewohnerin kam mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. In beiden Fällen ermittelt die Polizei.