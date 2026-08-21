Binnen einer halben Stunde werden in Jenfeld ein Fußgänger und in Eidelstedt ein Radfahrer schwer verletzt. Was bislang zu den Unfällen bekannt ist.

Zwei schwere Verkehrsunfälle an einem Nachmittag: In Eidelstedt stürzte ein Radfahrer am Donnerstag wegen einer geöffneten Autotür und wurde lebensgefährlich verletzt. Kurz zuvor hatten Passanten in Jenfeld einen 87-jährigen Fußgänger schwer verletzt aufgefunden – die Polizei geht von Fahrerflucht aus.

Gegen 15.20 Uhr fuhr ein 59 Jahre alter Radfahrer die Straße Grenzacker entlang – als ein Autofahrer plötzlich die Fahrertür öffnete. Der Radfahrer prallte gegen die Tür und stürzte.

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Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort notfallmedizinisch versorgt. Auch am Freitagmittag befand sich der Mann weiterhin in Lebensgefahr.

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Etwa eine halbe Stunde früher passierte ein anderer Unfall in der Nähe: Passanten entdeckten an der Kreuzung Jenfelder Allee/Ecke Jenfelder Straße einen 87-Jährigen, der mit den Beinen auf der Straße lag, direkt neben seinem Rollator. Der Mann hatte Verletzungen am Oberkörper und am Unterschenkel. Die Passanten leisteten Erste Hilfe und riefen die Rettungskräfte. Dann kam der Mann in ein Krankenhaus.

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Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 87-Jährige offenbar die Fahrbahn an der Fußgängerfurt überquert. Dabei soll er von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst worden sein. Der Fahrer oder die Fahrerin soll anschließend vom Unfallort geflüchtet sein.

Die Verkehrsermittler haben in beiden Fällen die Untersuchungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 040 428656789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (zc)