Zwei Überfälle auf Seniorinnen in Blankenese – eine verletzt in Klinik

Am vergangenen Donnerstag ist es in Blankenese zu zwei Überfällen auf Seniorinnen gekommen. Eine der Frauen wurde verletzt und in eine Klinik gebracht. Die Polizei bittet im Rahmen der Fahndung nach den Tätern um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zu dem ersten Überfall kam es gegen 11.30 Uhr an der Godeffroystraße in Höhe Ole Hoop. Eine 78-jährige Seniorin war auf dem Weg nach Hause, als sich ihr ein Mann von hinten näherte und ihr die Handtasche entriss. Zwei Passanten wurden Zeugen des Vorfalls und griffen ein. Ihnen gelang es, dem Täter Teile der Beute wieder abzunehmen. Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß und hell gekleidet gewesen sein.

Täter greifen Opfer von hinten an

Bei einem weiteren Überfall auf eine 75-jährige Seniorin, der sich gegen 14.45 Uhr im Bereich Goßlers Park ereignete, wurde das Opfer verletzt und in eine Klinik gebracht. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem er den Überfall beobachtet hatte. Demnach hatte ein Unbekannter die Frau von hinten zu Boden gestoßen und ihr anschließend die Handtasche entrissen.

Im Anschluss flüchtete er gemeinsam mit einem Komplizen, der während der Tat umstehende Passanten abgelenkt haben soll. Der erste Täter ist etwa 17 Jahre alt, hat kurze, dunkle, rasierte Haare und war mit schwarzer Jogginghose, schwarzer Jacke sowie einem schwarzen Cap bekleidet.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Überfall auf 81-Jährigen: Angeklagte sehen sich als betrunkene Mitläufer

Sein Komplize soll ebenfalls etwa 17 Jahre alt sein. Er hatte kurze, dunkle Haare und einen Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose und einem grauen Pullover.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789 entgegen.