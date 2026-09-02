Zwei Tote und ein Schwerverletzter nach Schüssen auf St. Pauli. Großeinsatz zwischen Schanzenviertel und Messegelände. Kannten sich Täter und Opfer?

Großeinsatz auf St. Pauli: An der Lagerstraße, zwischen Schanzenviertel und Messegelände, sind Schüsse gefallen. Es gibt Tote und einen Schwerverletzten. Täter und Opfer standen wohl in einer Beziehung zueinander. Jetzt nennt die Polizei erste Details.

Gegen 21.35 Uhr gingen bei der Polizei die ersten Notrufe ein. Zeugen hätten Schussgeräusche gehört, teilte ein Polizeisprecher der MOPO mit. Auf dem Parkplatz des Fabrikgeländes fanden die Beamten einen leblosen 47-Jährigen mit einer mutmaßlichen Schussverletzung. Trotz Reanimationsversuchen starb der Mann wenig später.

Leiche im Gebäude des Boxstalls von „Universum Boxing“

Anzeige

Bei der anschließenden Durchsuchung eines Gebäudes, in dem der Fleischwarenhersteller „Delta Fleisch Hamburg“ und der Boxstall „Universum Boxing“ untergebracht sind, fanden die Einsatzkräfte einen weiteren Mann, der durch einen Schuss tödlich verletzt worden war. Seine Identität ist bislang nicht abschließend geklärt.

Zudem wurde ein 48-Jähriger durch einen Schuss verletzt. Er hatte sich offenbar noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht bei ihm nicht.

Anzeige

Der Tatort in der Lagestraße auf St. Pauli NEWS5 / Sebastian Peters Einsatzfahrzeuge der Polizei und Rettungswagen am Tatort NEWS5 / Sebastian Peters Außerhalb des Gebäudes wurde von den Ermittlern nach Beweismitteln gesucht. NEWS5 / Sebastian Peters Polizeikräfte haben den Tatort weiträumig abgesperrt. NEWS5 / Sebastian Peters Ermittler suchen in der Halle nach Spuren der Tat. NEWS5 / Sebastian Peters Mit mehr als „zwei Dutzend Streifenwagen“, so die Polizei, wurde nach den Tätern gefahndet. NEWS5 / Sebastian Peters Die Polizei sichert den Tatort ab. dpa Die Polizei sucht mit Taschenlampen die Umgebung ab. dpa/ Bodo Marks

Die Polizei geht von einer „Tatvorbeziehung“ aus. Täter und Opfer sollen sich bereits gekannt haben und nicht zufällig aufeinandergetroffen sein. Welche Verbindung zwischen den erschossenen Männern und dem oder den Tätern bestand und welches Motiv hinter der Tat steckt, ist aber weiter unklar.

Handgranate explodiert an der Lagerstraße

Anzeige

Erst vor etwas mehr als einem Monat berichtete die MOPO exklusiv über die Detonation einer Handgranate auf dem Gelände. Am 26. Juni hatten Unbekannte laut Polizei eine Handgranate auf ein Betriebsgelände in der Lagerstraße geworfen. Es kam zu Beschädigungen am Gebäude und an mehreren abgestellten Fahrzeugen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist nicht bekannt.

Eine Fahndung mit „mehr als zwei Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen“ wurde sofort eingeleitet. Auch Beamte der Bundespolizei, ein Diensthundführer und eine Drohne kamen zum Einsatz. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen, welche durch die Mordkommission in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft übernommen wurden.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang

gemacht haben oder anderweitig Hinweise zu dem Sachverhalt geben können,

werden gebeten, sich unter 040 428656789 beim Hinweistelefon der Polizei

Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.