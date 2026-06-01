Zwei Tote bei Unfällen in Hamburg: Polizei sucht dringend Zeugen

Zwei tödliche Unfälle am Wochenende in Hamburg: In Eißendorf und Moorfleet sind zwei Männer nach sogenannten Eigenunfällen gestorben. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Der erste Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Weinligstraße in Eißendorf. Ein 43-Jähriger war dort mit seinem E-Scooter unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn stürzte.

Scooter-Fahrer stürzt – lebensgefährliche Kopfverletzungen

Dabei erlitt der Mann lebensgefährliche Kopfverletzungen. Rettungskräfte der Feuerwehr und ein Notarzt versorgten ihn zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Dort starb der 43-Jährige im Verlauf des Wochenendes an seinen schweren Verletzungen.

Der zweite Unfall passierte am Sonntag gegen 15 Uhr in Moorfleet. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Süd fuhr ein Motorradfahrer auf dem Unteren Landweg in Richtung Andreas-Meyer-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 40-Jährige auf eine Grünfläche am Straßenrand.

Motorradfahrer stirbt nach Sturz im Krankenhaus

Eine Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr und ein Notarzt versorgten den Mann. Unter Reanimationsmaßnahmen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er kurz darauf.

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Auch in Moorfleet übernahm ein Verkehrsunfall-Team die Aufnahme des Unfalls vor Ort. Dabei kam zudem ein Sachverständiger zum Einsatz. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes kümmerte sich um die psychosoziale Akutbetreuung von Angehörigen und Augenzeugen.

Tödliche Unfälle: Polizei sucht Zeugen

Die weiteren Ermittlungen werden in beiden Fällen bei der Verkehrsdirektion Süd geführt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden. Besonders gesucht werden Hinweise zur Fahrweise des gestürzten Motorradfahrers vor dem Unfall. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (040) 4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen. (tst)