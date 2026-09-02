Zwei Tote nach Schüssen auf St. Pauli. Großeinsatz zwischen Schanzenviertel und Messegelände. Kannten sich Täter und Opfer?

Die Polizei sichert den Tatort ab. dpa

Großeinsatz auf St. Pauli: An der Lagerstraße, zwischen Schanzenviertel und Messegelände, sind Schüsse gefallen. Es gibt Tote. Täter und Opfer standen wohl in einer Beziehung zueinander.

Gegen 21.35 Uhr gingen bei der Polizei die ersten Notrufe ein. Zeugen hätten Schussgeräusche gehört, teilte ein Polizeisprecher der MOPO mit. Auf dem Fabrikgelände fanden die Beamten zwei mutmaßlich durch Schüsse schwer verletzte Personen.

Leiche im Boxstall von „Universum Boxing“

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Einer der beiden Männer soll laut Medienberichten in dem Gebäude aufgefunden worden sein, in dem der Fleischwarenhersteller „Delta Fleisch Hamburg“ und der Boxstall „Universum Boxing“ untergebracht sind. Demnach erlag er dort seinen Verletzungen. Der andere Mann soll im Rettungswagen verstorben sein.

Der Tatort in der Lagestraße auf St. Pauli NEWS5 / Sebastian Peters Einsatzfahrzeuge der Polizei und Rettungswagen am Tatort NEWS5 / Sebastian Peters Außerhalb des Gebäudes wurde von den Ermittlern nach Beweismitteln gesucht. NEWS5 / Sebastian Peters Polizeikräfte haben den Tatort weiträumig abgesperrt. NEWS5 / Sebastian Peters Ermittler suchen in der Halle nach Spuren der Tat. NEWS5 / Sebastian Peters Mit mehr als „zwei Dutzend Streifenwagen“, so die Polizei, wurde nach den Tätern gefahndet. NEWS5 / Sebastian Peters Die Polizei sichert den Tatort ab. dpa Die Polizei sucht mit Taschenlampen die Umgebung ab. dpa/ Bodo Marks

Die Polizei geht von einer „Tatvorbeziehung“ aus. Täter und Opfer sollen sich bereits gekannt haben und nicht zufällig aufeinandergetroffen sein. Welche Verbindung zwischen den erschossenen Männern und dem oder den Tätern bestand und welches Motiv hinter der Tat steckt, ist aber weiter unklar.

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Erst vor etwas mehr als einem Monat berichtete die MOPO exklusiv über die Detonation einer Handgranate auf dem Gelände. Am 26. Juni hatten Unbekannte laut Polizei eine Handgranate auf ein Betriebsgelände in der Lagerstraße geworfen. Es kam zu Beschädigungen am Gebäude und mehreren abgestellten Fahrzeugen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten steht, ist nicht bekannt.

Eine Fahndung mit „mehr als zwei Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen“ wurde sofort eingeleitet. Ohne Erfolg. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen, welche durch die Mordkommission in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft übernommen wurden.