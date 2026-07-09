Gleich zwei ältere Frauen sind am Dienstagmittag in Osdorf und Eidelstedt Opfer von Raubüberfällen geworden. In beiden Fällen flüchteten die Täter unerkannt.

Innerhalb von gut einer Stunde sind in Hamburg zwei Seniorinnen auf offener Straße beraubt worden. Die Polizei ermittelt nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, und bittet Zeugen um Hinweise.

In Osdorf war eine 90-Jährige gegen 12.30 Uhr auf einem Gehweg durch die Kleingartenanlage zwischen Oelsnerring und Julius-Brecht-Straße unterwegs, als ihr plötzlich von einem Unbekannten gegen den Kopf geschlagen wurde. Der Täter riss ihr anschließend die Handtasche weg und flüchtete in Richtung der Kleingärten. Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen. Der Mann wird als etwa 45 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, sportlich und schlank beschrieben. Er trug dunkle Kleidung.

Unbekannter entreißt Seniorin Halskette

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Nur rund eine Stunde später wurde eine 84-Jährige im Simon-Wannewitz-Ring in Eidelstedt Opfer eines Raubes. Ein Unbekannter sprach die Frau zunächst an, entriss ihr dann die Halskette und rannte davon. Der 82 Jahre alte Bruder der Seniorin versuchte, den Täter aufzuhalten, stürzte dabei jedoch und verletzte sich leicht. Der Gesuchte soll zwischen 25 und 35 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß, schlank und mit einer dunklen Schirmmütze bekleidet gewesen sein.

In beiden Fällen verliefen die sofort eingeleiteten Fahndungen ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040 4286-56789 oder jede Polizeidienststelle entgegen. (rei)