Ein Unfall hat am Mittwochmittag in Hammerbrook für eine kurzzeitige Sperrung gesorgt. Eine Frau musste in dessen Folge medizinisch versorgt werden.

Zwei Pkw krachten am Mittwochmittag auf einer Kreuzung in Hammerbrook zusammen. Lenthe-Medien

Am Ankelmannplatz hat es am Mittwochmittag gekracht: Zwei Pkw kollidierten – eine angrenzende Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt.

Um 14.15 Uhr soll es nach Informationen einer Polizeisprecherin zu dem Verkehrsunfall in Hammerbrook gekommen sein. Warum die Pkw kollidierten, ist noch ungeklärt. Die Polizei sperrte die Straße Bürgerweide für rund zehn Minuten in Richtung Heidenkampsweg.

Eine Beifahrerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer sie verletzt ist, ist noch unklar. Die Identitäten der übrigen Beteiligten sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind ebenfalls noch nicht bekannt.

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Die Polizei beendete den Einsatz gegen 14.40 Uhr. Auch die Bürgerweide ist nun wieder befahrbar. (mp)