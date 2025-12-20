Zwei Monate nach Überfall in Hamburg: Zwei Männer festgenommen

Zwei Monate sind seit dem Überfall auf ein Ehepaar in Hamburg-Uhlenhorst vergangen. Jetzt haben die Ermittler zwei Männer verhaftet und bei Durchsuchungen Beweismittel sichergestellt.

Nach dem Überfall auf ein Ehepaar in Hamburg-Uhlenhorst Ende Oktober haben Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, handelt es sich um einen 35- und einen 54-Jährigen.

Ein Unbekannter hatte das Ehepaar Ende Oktober in seiner Uhlenhorster Wohnung überfallen und mit Reizgas verletzt. Umfangreiche Ermittlungen des zuständigen Raubdezernats sowie die Auswertung von Tatortspuren haben nun schließlich zu den beiden Männern geführt.

Mehrere Wohnungen in Bergedorf, Lurup, Heimfeld und Seevetal durchsucht

Am Freitagmorgen waren in den Hamburger Stadtteilen Bergedorf, Lurup und Heimfeld sowie im niedersächsischen Seevetal auf Antrag der Staatsanwaltschaft mehrere Wohnungen und eine Garage durchsucht worden. Dabei hatten die Einsatzkräfte umfangreiche Beweismittel sichergestellt.

Gegen den 35-Jährigen lag ein Haftbefehl sowie ein Vermögensarrest in mittlerer sechsstelliger Höhe vor. Auch der 54-Jährige wurde festgenommen, gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl aus einem anderen Verfahren vor. Beide Männer wurden in Untersuchungshaft gebracht. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/mp)