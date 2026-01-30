Zwei Menschen stürzen vor U-Bahn – Mordkommission ermittelt

Auf den Gleisen der Hamburger U-Bahnstation Wandsbek-Markt sterben zwei Menschen. Die Polizei sieht Hinweise auf ein Tötungsdelikt – und schildert Details zum bisherigen Kenntnisstand.

Eine Mordkommission ermittelt zum Tod zweier Menschen in einer Hamburger U-Bahnstation. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hätten sich beide Personen am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr unabhängig voneinander auf dem Bahnsteig der Station Wandsbek-Markt aufgehalten. Dann habe eine Person die andere gegriffen und sich mit ihr vor die einfahrende U-Bahn gestürzt. Die Identifizierung der beiden stehe noch aus.

Hamburg: U-Bahn-Verkehr unterbrochen

Weitere Details zum Hergang waren zunächst nicht bekannt. Zeuginnen und Zeugen werden laut Polizei seelsorgerisch betreut.

Der U1-Verkehr zwischen den Haltestellen Wartenau und Wandsbek-Gartenstadt war nach Angaben der Hamburger Hochbahn AG seit dem Abend unterbrochen. Erst zum Beginn des morgendlichen Pendlerverkehrs sollte die Strecke wieder freigegeben werden. (dpa/nf)