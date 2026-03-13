Hamburg: Zwei Mädchen von Auto angefahren – Krankenhaus

Unfall auf der Kieler Straße in Stellingen: Am Freitagmittag sind zwei Mädchen von einem Auto angefahren worden. Beide kamen daraufhin ins Krankenhaus.

Die beiden Kinder wurden gegen 15.15 Uhr beim Überqueren der Straße von einem Wagen erfasst, so ein Polizeisprecher. Beide kamen laut Feuerwehr mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Alter der Mädchen ist aktuell noch unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: „Job nicht gemacht“: Block-Anwalt attackiert Hamburger Polizei

Die Kieler Straße war auf Höhe der Hausnummer 501 zunächst voll gesperrt. Gegen 16.25 Uhr wurde die Sperrung dann wieder aufgehoben, sagt der Polizeisprecher. (mp)