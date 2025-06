Zwei Mädchen in Hamburg verschwunden – bekannter Gastronom bangt um Tochter

Mehmet Simset betreibt eine Bar am Hansaplatz und ist als Kämpfer für ein lebenswertes St. Georg bekannt. Damit hat er sich nicht nur Freunde gemacht. Nun ist der Gastronom in großer Sorge. Seit Montagabend sind seine Tochter und eine Freundin von ihr wie vom Erdboden verschluckt. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Mädchen.

Tiefe Augenringe und eine tränenerstickte Stimme: Der Mann, der sonst eine Frohnatur ist, ist zutiefst besorgt. Seine Tochter Eda (13) war am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr zusammen mit einer Freundin (13) in die elterliche Wohnung am Kleinen Pulverteich heimgekehrt. Kurz darauf musste ihre Freundin den Heimweg antreten, Eda brachte sie noch nach unten zur Haustür.

Tochter und Freundin wie vom Erdboden verschluckt

Das war das letzte Lebenszeichen, das Simset von seiner Tochter hatte. Sie kam nicht mehr wieder und ist seitdem – wie auch ihre Freundin – spurlos verschwunden. „Nachdem ich bei der Polizei war und das Verschwinden gemeldet hatte, habe ich die ganze Nacht nach Eda und ihrer Freundin gesucht“, so Simset.

Am nächsten Tag hat der Gastronom zusammen mit der Polizei alle möglichen Orte in der Umgebung abgesucht, Passanten gefragt. Alles ohne Erfolg.

Der Vater hat schlimmste Befürchtungen, denn durch sein Engagement für einen sauberen und drogenfreien Hansaplatz hat er sich nicht nur Freunde gemacht. Erst im November wurde er brutal verprügelt.

Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die Mädchen werden von der Polizei wie folgt beschrieben:

Eda und Sofia in Hamburg vermisst: Polizei bittet um Hilfe

Eda: scheinbares Alter 14-16 Jahre, ca. 160-170 cm groß und schlank, osteuropäische Erscheinung, lange, dunkle Haare, trägt manchmal ein falsches Piercing in der Nase, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und weißen Schuhen.

Sofia: scheinbares Alter 15-16 Jahre, ca. 160-165 cm groß und schlank, südeuropäische Erscheinung, lange, dunkle Haare, trägt ein Nasenpiercing, ist stark geschminkt, bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit der Aufschrift „Casablanca“. Hinweise bitte an die Polizei unter 4286-56789.