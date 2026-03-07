Zwei Kleinkinder (3 und 4) mit Vergiftungen ins Krankenhaus gebracht

Zwei Kleinkinder sind am Freitagabend mit schweren Vergiftungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt, was dahinterstecken könnte und hat einen ersten Verdacht.

Gegen 19.15 Uhr wurde der Rettungsdienst in den Bekkamp im Stadtteil Jenfeld gerufen, wie ein Sprecher des Lagezentrums bestätigte. Zwei Jungen im Alter von drei und vier Jahren mussten wegen Vergiftungssymptomen ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie genau die beiden Kleinkinder an das Gift gelangten, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Ersten Erkenntnissen nach könnten sie sich an Medikamenten vergiftet haben. (mp)