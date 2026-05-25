Zwei Kinder verschwunden – Polizeihubschrauber im Einsatz

Fast eine Stunde lang kreiste der Polizeihubschrauber „Libelle” am Montagabend über Langenhorn. Die Polizei sucht nach zwei vermissten Kindern.

Laut Lagedienst der Polizei suchten die Beamten am Abend im Bereich Langenhorn nach zwei vermissten Kindern. Gegen 18 Uhr waren die Kinder als vermisst gemeldet worden. Wie alt die Kinder sind, ist bislang nicht bekannt.

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Inzwischen hat die Polizei Hinweise auf den Aufenthaltsort der Kinder. Diese würden nun durch Einsatzkräfte überprüft. Für den Polizeihubschrauber endete der Einsatz gegen 19 Uhr. (mp)