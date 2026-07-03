Zwei Frauen in Hamburg ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

In kurzer Zeit wurden in Hamburg am Mittwochvormittag zwei Frauen überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Raubüberfälle innerhalb weniger Stunden in Hamburg: In Billstedt und Horn wurden am Mittwochvormittag eine 59-Jährige und eine 83-Jährige überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gleich zwei Raubüberfälle ereigneten sich am Mittwochvormittag in kürzester Zeit in Hamburg. So war gegen 9.35 Uhr eine 59-Jährige in der Geesttwiete (Billstedt) auf dem Heimweg. Als sie jedoch ihre Haustür öffnen wollte, wurde sie plötzlich von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht.

59-Jährige vor Haustür in Billstedt bedroht

Anzeige

Laut Polizei hätten der Mann und sein Begleiter Schmuck und die Handtasche der Frau gefordert. Anschließend seien die beiden mit der Beute in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Frau blieb unverletzt und informierte zunächst eine Nachbarin, die daraufhin die Polizei alarmierte.

Die WochenMOPO 27/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Ein Jahr Block-Prozess: Drama, Tränen und die Frage, wer lügt • Blutbad von Stade: Die rätselhafte Rolle der „Patentante“ • 16 Seiten Sport: Kann Klopp den deutschen Fußball retten? • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Hamburgs schönstes Festival

Umgehend fahndete die Polizei mit mehreren Streifenwagen nach den Verdächtigen – ohne Erfolg. Einer der mutmaßlichen Täter führte laut Polizei ein Messer mit sich. Der zweite wird als etwa 17 bis 25 Jahre alt beschrieben, mit ungepflegtem Erscheinungsbild und schwarzen Haaren, die nach hinten gekämmt oder zu einem Zopf gebunden waren. Er soll einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Aufdruck und eine Jeanshose getragen haben. Außerdem habe er einen grauen Rucksack dabei gehabt.

Anzeige

Halskette gestohlen: 83-Jährige in Horn überfallen

Wenig später, gegen 11 Uhr, wurde eine 83-Jährige im Rhiemsweg (Horn) ebenfalls Opfer eines Überfalls. Die Frau sei ebenfalls auf dem Heimweg gewesen, teilte die Polizei mit. Kurz bevor sie die Wohnung erreichte, soll sie eine unbekannte Frau unvermittelt von hinten umarmt und auf die Wange geküsst haben. Zeitgleich habe sie versucht, der Seniorin Goldschmuck umzuhängen.

Anzeige

Die 83-Jährige löste sich zunächst und wollte weitergehen. Dann erschien plötzlich eine zweite unbekannte Frau, welche die Seniorin gezielt festgehalten und ihr eine getragene Halskette entrissen haben soll. Danach flüchteten die mutmaßlichen Räuberinnen mit der Beute in Richtung des nahegelegenen Kreisverkehrs. Die Seniorin wurde leicht verletzt. Auch hier blieb eine umgehende Fahndung erfolglos: Die Tatverdächtigen wurden nicht gefunden.

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Die Polizei hofft daher nun auf Hinweise von Zeugen. Die erste mutmaßliche Räuberin soll etwa 40 bis 45 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Sie hat eine normale Statur, helle Pigmentstörungen im Gesicht, lange dunkle Haare und trug ein langes Kleidungsstück. Die zweite Tatverdächtige wird als jünger als 40 Jahre beschrieben, ebenfalls 1,75 bis 1,80 Meter groß, mit normaler Statur, langen dunklen Haaren und einem langen Kleidungsstück.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei (Tel. 040 4286-56789) oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp)