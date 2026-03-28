Frontalcrash auf der Kreuzung

Mitten in einem Bramfelder Kreuzungsbereich krachen ein BMW und ein Toyota ineinander, so stark, dass ein Airbag auslöst. Ein Mann muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 17.15 Uhr ist auf der Kreuzung Pezolddamm/August-Krogmann-Straße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen. Im Kreuzungsbereich sind ein Toyota und ein BMW aus bislang ungeklärten Gründen frontal ineinander gefahren. Der Zusammenprall war so stark, dass der Airbag des BMW ausgelöst wurde.

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Bei dem Unfall wurden zwei Menschen leicht verletzt. Ein Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei, kommt es trotz des Unfalls nicht zu Verkehrseinschränkungen.