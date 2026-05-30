Zutritt zu Party an der Alster verweigert – da rasten zwei Männer aus

In der Nacht zu Samstag ist es anlässlich des Kirschblütenfestes an der Alster zu einem Einsatz mehrerer Streifenwagen gekommen. Zwei Männern wurde der Zutritt zu einer Party an einem Bootshaus verweigert. Da rasteten sie aus. Es gab einen Verletzten.

Wie die MOPO erfuhr, sollen zwei Männer gegen 0.20 Uhr am Eingang eines bekannten Bootshauses aufgetaucht sein und wollten Zutritt zu einer dort stattfindenden Party anlässlich des Kirschblütenfestes. Als ihnen dies jedoch verwehrt wurde, rasteten sie offenbar aus und zettelten eine Prügelei an.

Angestellter verletzt in Klinik

Dabei wurde ein Angestellter verletzt. Er kam mit einer blutenden Wunde am Kopf in eine Klinik. Die Polizei bestätigte den Einsatz mehrerer Streifenwagen. Laut dem Lagedienst seien zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.