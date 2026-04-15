Zusammenstoß auf dem Radweg: Zwei Männer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg der Borsteler Chaussee in Groß Borstel sind am frühen Mittwochabend zwei Fahrradfahrer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen stießen die beiden Beteiligten gegen 18 Uhr in Fahrtrichtung Lattenkamp zusammen. Durch die Kollision stürzten die 43 und 69 Jahre alten Männer auf die Straße und erlitten Verletzungen. Sie mussten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

War ein Krampf die Unfallursache?

Nach Angaben eines Polizeisprechers soll einer der Beteiligten während des Unfalls einen Krampfanfall erlitten haben. Ob dieser möglicherweise unfallursächlich war oder eine Vorerkrankung vorliegt, konnte zunächst nicht bestätigt werden.

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Unklar ist derzeit auch, ob sich beide Radfahrer in gleicher Fahrtrichtung bewegten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.