Helmut Schmidts Grab erneut mit Hakenkreuzen beschmiert – Polizei übersprüht Symbole

Farbanschlag auf das Grab von Helmut Schmidt: Gegen 16 Uhr stellte ein Besucher am Sonntag auf dem Friedhof Ohlsdorf fest, dass die Grabstätte des Ex-Bundeskanzlers und seiner Frau Loki mit Hakenkreuzen beschmiert wurde. Nicht zum ersten Mal.

Die Grabplatte wurde mit vier orangefarbenen Hakenkreuzen beschmiert. Die Polizei erfuhr durch den Anruf eines Reporters vor Ort von den verbotenen Symbolen an der Grabstelle. Inzwischen haben Beamte die Hakenkreuze mit Sprühkreide unkenntlich gemacht.

Vier Hakenkreuze wurden auf das Grab von Helmut Schmidt geschmiert.

Es ist der zweite Anschlag dieser Art auf das Grab von Helmut Schmidt. Kurz vor seinem 105. Geburtstag am 23. Dezember 2023 war ein ähnlicher Farbanschlag auf das Grab entdeckt worden. „Es war die gleiche Grabplatte, die gleichen Hakenkreuze in der gleichen Farbe“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. (mit dpa)