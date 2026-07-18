Ein Mann hat am Freitagabend einen kurzzeitigen Stillstand im S-Bahnverkehr verursacht. Um eine Notdurft zu verrichten, war er in das Gleisbett gestiegen. Eine Triebwagenführerin entdeckte den Mann, leitete eine Notbremsung ein und alarmierte die Bundespolizei.

Zu dem Vorfall soll es laut einem Sprecher der Bundespolizei gegen 19 Uhr am S-Bahnhof Berliner Tor (St. Georg) gekommen sein. Dort hatte die Zugführerin einer vom Hauptbahnhof kommenden S-Bahn einen Mann im Gleisbett entdeckt.

Überwachungskamera überführt Wildpinkler

Anzeige

Sofort leitete sie eine Notbremsung ein und alarmierte die Bundespolizei. Als die Beamten am Bahnhof eintrafen, sei der Mann aber verschwunden gewesen. Eine Streife traf den Mann (48) rund 30 Minuten später an einem anderen Bahnsteig an.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuerwehr rettet zwei Bewohner aus brennender Küche

Anzeige

Gegenüber den Beamten gab der Mann zu in das Gleisbett gestiegen zu sein, um seine Notdurft zu verrichten. Dass er sich dabei in Lebensgefahr begeben hatte, war ihm nicht bewusst. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeeitet.