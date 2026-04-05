Zugfahrt kurz vor Hamburg: Mann belästigt 14-Jährige und entblößt sich vor ihr

Ein Mann (27) soll ein 14 Jahre altes Mädchen in der Bahn zwischen Bremen und Hamburg sexuell belästigt und sich vor ihr entblößt haben. Die Bundespolizei schritt ein und nahm den 27-Jährigen mit zur Wache.

Die Jugendliche saß in der Nacht zu Ostersonntag in einem Metronom, als sich gegen 0.40 Uhr ein Mann zu ihr in die Vierersitzgruppe setzte. Kurz darauf soll er ihr ans Knie gefasst und sich entblößt haben. Anschließend habe er sich vor ihr selbst befriedigt, wie Rüdiger Carstens, Sprecher der Bundespolizei, sagte, „direkt vor ihren Augen.“

Bundespolizei: Verdächtiger „völlig unkooperativ“

Die 14-Jährige habe ihren Sitzplatz verlassen und aus dem fahrenden Zug heraus die Bundespolizei informiert. Bei der Ankunft am Gleis 11 im Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) trafen die Beamten dann auf das Opfer. Carstens: „Der Beschuldigte wurde noch im Zug sitzend festgestellt und für weitere Maßnahmen zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht.“

Der Mann sei nicht alkoholisiert gewesen, habe sich aber die ganze Zeit über „völlig unkooperativ“ verhalten. Er sei im Anschluss entlassen worden, nachdem seine Identität festgestellt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizei weitergeführt.

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Die 14-Jährige wurde nach telefonischer Rücksprache vom Hamburger Kinder- und Jugendnotdienst abgeholt und in Obhut genommen. In der Einrichtung lebte das Mädchen schon vor dem Vorfall. Die Opferschutzbeauftragte der Bundespolizei werde sich laut Carstens zeitnah mit der Jugendlichen in Verbindung setzen, „um gegebenenfalls Hilfsangebote zu vermitteln“. (dg)