Zugedröhnt und ohne Lappen: St. Pauli: Mann flieht vor Polizei und baut Unfall

St. Pauli –

Eine wilde Verfolgungsjagd hat mit einem Verkehrsunfall und einer Festnahme geendet. Polizisten wollten in der Nacht zu Samstag ein Fahrzeug an der Reeperbahn überprüfen – doch der Fahrer gab Gas.

Wie die Polizei der MOPO bestätigte, ereignete sich der Vorfall gegen 3 Uhr. Hier wollten die Beamten einen mit drei Personen besetzten Citroën stoppen. Zeugen hatten die Polizisten darüber informiert, dass der Fahrer möglicherweise betrunken sei. Doch anstatt anzuhalten, gab der Fahrer (32) Gas.

Verfolgungsjagd auf St. Pauli: Fahrer unter Drogen und ohne Führerschein

Die Flucht ging über Pepermölenbek in Richtung Breite Straße. Dabei überfuhr der Mann am Steuer mehrere rote Ampeln. An der Einmündung zur Breiten Straße verlor der 32-Jährige die Kontrolle über sein Auto und krachte in die Leitplanke. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß. Seine Beifahrer (30 und 31) stellten sich der Polizei.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten den Fahrer am Fischmarkt festnehmen. Er hatte keinen Führerschein und stand unter Drogen. Zudem war das Kennzeichen am Auto als gestohlen gemeldet.