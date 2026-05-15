Zugedröhnt mit Alkohol und Pillen – schwierige Rettungsaktion an der Elbe

Die Hamburger Feuerwehr ist in der Nacht zu Freitag zu einem schwierigen Rettungseinsatz nach Blankenese gerufen worden. Dort waren zwei junge, nicht ansprechbare Frauen in einem schwer zugänglichen Bereich gefunden worden. Die Rettungsaktion dauerte fast eine Stunde lang.

Wie die MOPO erfuhr, waren die Einsatzkräfte gegen 1.05 Uhr zum Falkensteiner Ufer gerufen worden. Von dort, waren zwei bewusstlose Teenager (beide 18) gemeldet worden. Weil von einer Lebensgefahr ausgegangen werden musste, waren zwei Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Löschfahrzeug im Einsatz.

Zwei Notärzte im Einsatz

Laut einem Feuerwehrsprecher befanden sich die jungen Frauen in einem schwer zugänglichen Bereich in einer Hanglage am Elbufer. Beide wurden von Notärzten versorgt und kamen dann in ein Krankenhaus.

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Die Polizei bestätigte, dass mutmaßlich eine Vergiftung durch verschiedene Substanzen vorlag. Nach MOPO-Informationen soll es sich um Alkohol und Psychopharmaka gehandelt haben. Ein möglicher Suizidversuch konnte ausgeschlossen werden.