Zu zweit auf E-Scooter – Jugendlicher bei Unfall in Hamburg schwer verletzt

Eine Fahrt zu zweit auf einem E-Scooter endete in der Nacht zu Sonntag in Wilhelmsburg mit einem schwer verletzten Jugendlichen. Der Teenager hatte eine Straße überquert und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Zu dem Unfall kam es gegen 0.55 Uhr an der Algermissenstraße. Dort war ein 17-Jähriger gemeinsam mit einem Kumpel auf einem E-Scooter unterwegs und wollte über einen Zebrastreifen die Straße überqueren. Dabei wurden sie von einem Peugeot-SUV erfasst, dessen Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Verunglückter E-Scooter-Fahrer mit Notarzt in Klinik

Der 17-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt kam er in eine Klinik. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Sein Kumpel wurde leicht verletzt und musste nicht ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.