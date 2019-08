Zu stark beschleunigt!: Motorradfahrer (39) kämpft nach Unfall weiter um sein Leben

Altstadt -

Am späten Mittwochnachmittag war ein 39-Jahre alter Motorradfahrer an der Kreuzung Rödingsmarkt/Ecke Willy-Brandt-Straße schwer gestürzt. Zuvor hatte der Mann seine Maschine stark beschleunigt und daraufhin die Kontrolle verloren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schwebt der Mann immer noch in Lebensgefahr.

Um 17.42 Uhr fuhr der Mann laut Polizei die Ludwig-Ehrhard-Straße entlang in Richtung Willy-Brandt-Straße. An der Kreuzung Ecke Rödingsmarkt beschleunigte er seine Yamaha R6 so stark, dass er die Kontrolle über die Maschine verlor und ins Schlingern geriet.

Biker (39) schwebt immer noch in Lebensgefahr

Der Mann stürzte schwer und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nachdem ihn ein Notarzt vor Ort erstversorgt hatte, lieferten ihn die Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus ein. Dort wird er noch immer stationär behandelt.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.