Betrüger, die mit gefälschten Kryptogeschäften und Fantasie-Renditen ihre Opfer in die Falle locken, machen Millionenerlöse. Allein in Hamburg ergaunerten die Verbrecher in drei Jahren fast 30 Millionen Euro. Hamburg, Deutschlands Stadt mit den meisten Millionären, ist daher begehrtes Jagdgebiet (MOPO berichtete). Treffen kann es aber jeden – so schützen Sie sich vor „Cybertrading-Fraud“, darauf müssen Sie unbedingt achten.

