Zeugen berichten, dass der BMW schon zuvor durch Raserei aufgefallen war.

Schwerer Unfall am Dienstagabend in Altona-Nord: Ein BMW-Fahrer kam von der Straße ab und krachte gegen eine Bushaltestelle. Offenbar war der 20-Jährige zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Zum Glück befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Menschen an der Haltestelle. Der BMW wurde von der Polizei sichergestellt.

Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr an der Kaltenkirchener Straße. Nach ersten Erkenntnissen kam der 20-Jährige dort mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Bushaltestelle.

BMW beschlagnahmt – Ermittlungen gegen den Fahrer

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Von den vier Insassen des BMW wurden drei leicht verletzt. Einer von ihnen (19) kam zur Behandlung in eine Klinik. Nach MOPO-Informationen machten die Insassen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang.

Zeugen berichteten der Polizei, dass der BMW bereits zuvor an der Harkortstraße durch seine rasante Fahrweise aufgefallen sein soll. Bei starker Beschleunigung sollen die Reifen durchgedreht und das Heck ausgebrochen sein.

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Die Polizei beschlagnahmte den BMW und den Führerschein des 20-Jährigen. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens eingeleitet.