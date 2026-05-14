Zu schnell und alkoholisiert: Audi-Fahrer verliert Kontrolle und kracht gegen Autos

Fahrzeugteile übersäten am Mittwochabend die Finkenwerder Straße (Waltershof): Dort hatte ein Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war anschließend mit zwei weiteren Autos zusammengestoßen. Die Polizei hat einen Verdacht, wie es zu dem Unfall kam.

Der Mann war gegen 21 Uhr auf der Finkenwerder Straße unterwegs – vermutlich viel zu schnell. Laut Polizei verlor er plötzlich die Kontrolle über seinen Audi: Der Wagen prallte gegen eine Laterne, dabei wurde ein Reifen abgerissen. Danach krachte der Audi noch gegen zwei weitere Autos.

Audi-Fahrer vermutlich unter Alkoholeinfluss

Zurück blieb ein Trümmerfeld aus Fahrzeugteilen, die auf der gesamten Fahrbahn verteilt waren. Der Audi wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Eine Person kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Wie schwer sie verletzt wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

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Bei einem Alkoholtest stellte sich zudem heraus, dass der Audi-Fahrer mutmaßlich mit „deutlich mehr als einer Promille“ unterwegs war, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach den Aufräumarbeiten war die Straße kurz vor 23.30 Uhr wieder frei. (mwi)