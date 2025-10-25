In berüchtigter Kurve – Smart-Fahrer bei Unfall in Hamburg verletzt

In Neuenfelde ist am Samstagmittag ein Smart-Fahrer verunglückt. Er war mit seinem Wagen zunächst von der Straße abgekommen und dann in einem Graben gelandet.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 12.10 Uhr am Nincoper Deich. Hier war der Fahrer eines Smart auf regennasser Straße in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben geschleudert worden. Dort krachte das Auto gegen einen Baum. Weil zunächst angenommen wurde, dass der Smart-Fahrer in dem zerstörten Wrack schwerstverletzt ist, war ein Rettungshubschrauber mit Notarzt im Anflug.

Smart-Fahrer verletzt in Klinik

Retter der Freiwilligen Feuerwehr Neuenfelde waren schnell am Einsatzort und versorgten den Fahrer. Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens in die Klinik transportiert. Der Rettungshubschrauber konnte beidrehen. Laut Polizei ist die Unfallursache noch unklar. Die Straße war kurzzeitig voll gesperrt. In dem extrem kurvigen Abschnitt kommt es immer wieder zu Unfällen, es starben auch bereits Menschen in den berüchtigten „Nincoper Kurven“.