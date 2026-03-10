Zu faul zum Treppensteigen: Männer laufen über die Gleise – Zugsperrung

Gefährlicher Leichtsinn am Montagabend am Bahnhof Harburg: Dort wollten drei Männer von Bahnsteig 5 zu Bahnsteig 4 gelangen. Statt die Treppen zu benutzen, liefen sie kurzerhand über die Gleise – und lösten damit eine Streckensperrung aus.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, wurde eine Streife gegen 20.45 Uhr auf drei Männer (15, 23 und 27 Jahre) aufmerksam, die sich im Gleisbereich von Gleis 5 aufhielten. Die Beamten veranlassten umgehend eine Sperrung der Bahnstrecke.

Bahnhof Harburg: Männer im Gleis – Zugverkehr gesperrt

Kurz darauf kletterten die Männer am Gleis 4 wieder auf den Bahnsteig – direkt in die Arme der Bundespolizisten. Dort wurden sie auf die Gefahren hingewiesen, etwa durch durchfahrende ICE-Züge. Gegen die drei Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Es liegt nahe, dass die Männer die Treppen und Aufgänge nicht benutzen wollten und stattdessen den Weg über die Gleise als Abkürzung nahmen.