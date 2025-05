Flughafen und Hauptbahnhof: Zoll nimmt Taxifahrer unter die Lupe

Achtung, Kontrolle! Der Hamburger Zoll hat Taxifahrer am Flughafen und am Hauptbahnhof überprüft. Im Fokus stand die Bekämpfung der Schwarzarbeit.

Einsatzkräfte der „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ (FKS) waren bereits am Montag in der Stadt unterwegs. Am Vormittag befragten sie 40 Taxifahrer am Flughafen und am Hauptbahnhof zu ihren Beschäftigungsverhältnissen.

Kontrolle Hamburg: Zoll überprüft Taxigewerbe

„Dabei wurden 19 Sachverhalte festgestellt, die weitere Prüfungen durch die FKS

erfordern“, sagt Zoll-Pressesprecher Oliver Bachmann. Darunter: acht mögliche Verstöße gegen Mindestlohnvorschriften, acht mögliche Fälle von Lohnprellung und zwei Verdachtsfälle auf Leistungsmissbrauch.

Laut Zoll folgen nun „umfangreiche Nachermittlungen“, um den Fällen nachzugehen. Dabei sollen die vor Ort erhobenen Daten mit der Buchhaltung der Unternehmen abgeglichen werden.

Bei der Kontrolle des Zolls waren knapp 30 Beamte im Einsatz. (doe)