Zoll kontrolliert Supermarkt: Drogen, Waffen und illegaler Aufenthalt

Routineeinsatz mit brisantem Ergebnis: Der Zoll hat am Mittwoch einen Supermarkt in Hammerbrook kontrolliert und dabei diverse Verstöße festgestellt – darunter mehrere Waffen.

Die Zöllner entdeckten bei der Kontrolle unter anderem 760 unversteuerte Zigaretten sowie 303 Milliliter nicht versteuertes Liquid für E-Zigaretten. Außerdem fanden sie 190 Dosen sogenannter Nikotinpouches, die an die Landespolizei übergeben wurden. Der Verkauf ist in Deutschland illegal.

Zollkontrolle in Hammerbrook: Waffen gefunden

Doch damit nicht genug: Bei einem Mann entdeckten die Beamten ein Messer in der Jackentasche und einen Schlagring. Bei der Überprüfung stellte sich außerdem heraus, dass ein Mitarbeiter sich nicht legal in Deutschland aufhält, so ein Reporter vor Ort.

Gegen die Betroffenen wurden mehrere Verfahren eingeleitet: Ein Steuerstrafverfahren wegen der Tabak- und Liquidprodukte sowie ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Sämtliche Waren wurden beschlagnahmt.