Zoll führt Großrazzia durch – 7 Bundesländer, 45 Einsatzorte, 450 Beamte

Bundesweiter Schlag gegen Schwarzarbeit: Der Zoll ist am Mittwoch gegen eine mutmaßliche Tätergruppe aus der Gebäudereinigung vorgegangen. 450 Zöllnerinnen und Zöllner durchsuchten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg insgesamt 45 Objekte in sieben Bundesländern. Betroffen waren unter anderem Firmenbüros und Wohnungen in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Berlin, Bremen, Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Im Zentrum der Ermittlungen stehen zwei Hauptbeschuldigte, die gemeinsam mit elf weiteren Tatverdächtigen ein Firmennetzwerk betrieben haben sollen. Ziel war es laut Zoll, die tatsächlichen Beschäftigungsverhältnisse zu verschleiern und so Sozialabgaben zu umgehen. Angeboten wurden Reinigungsdienste – vor allem für Kunden in der Hotelbranche.

Beweise sichergestellt, Millionenschaden vermutet

Bei der Durchsuchung stellten die Ermittler Stundenaufzeichnungen, Notizzettel, Rechnungen sowie Teile der Lohn- und Finanzbuchhaltung sicher. Auch Computer und Softwareprogramme wurden beschlagnahmt.

„Der dadurch entstandene Schaden zu Lasten der Krankenkassen und der Rentenversicherungsträger wird sich erst konkret benennen lassen, wenn die umfangreich sichergestellten Beweismittel ausgewertet sind“, sagte Sandra Preising, Sprecherin des Hauptzollamts Hamburg. „Nach vorsichtigen Schätzungen dürfte dieser aber einen siebenstelligen Betrag erreichen.“

Zoll ahnt Gefährdungslage: Einsatz mit Spezialkräften

An einem der Objekte kamen auch Spezialeinheiten der Bundeszollverwaltung zum Einsatz, um den Zugang zu sichern. Grund war laut Zoll eine mögliche Gefährdungslage. Weitere Details wurden dazu nicht genannt. Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Hamburg, unterstützt von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts.

Am frühen Donnerstagabend kam es auch im Bistro „Sharri e.V." zu einer Razzia.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort geriet auch die Firma HPV Personalleasing im Hamburger Gewerbegebiet Allermöhe ins Visier der Ermittler. Der Zugriff erfolgte am frühen Mittwochmorgen – und zog sich über viele Stunden hin. Insgesamt durchsuchten die Beamten das Objekt laut Zollangaben rund 17 Stunden lang. Währenddessen war der Bereich großflächig abgesperrt, mehrere Einsatzfahrzeuge standen vor dem Firmengebäude.

Am Donnerstagabend kam es außerdem zu einem weiteren größeren Zoll-Einsatz in Hamburg: Nach Berichten eines Reporters vor Ort rückten mehrere Fahrzeuge von Zoll und Polizei am Bistro „Sharri e.V.“ in der Gaußstraße (Ottensen) an. Ob dieser Einsatz in Zusammenhang mit der Großrazzia steht, ist bislang unklar.