Zeuge plötzlich der Gesuchte: Zoff am Hauptbahnhof endet im Knast

Kurioser Einsatz am Hamburger Hauptbahnhof: Ein Mann meldet eine Attacke – am Ende landet ein ganz anderer im Gefängnis.

Am Montagabend erschien ein 46-jähriger Mann bei der Bundespolizei und behauptete, von einer Bekannten mit einer Tasche geschlagen worden zu sein. Die Beamten nahmen die mutmaßliche Angreiferin vor Ort in Augenschein und klärten den Vorfall.

Ein Österreicher (52) meldete sich währenddessen als Zeuge – und erklärte, es habe sich lediglich um einen verbalen Streit gehandelt. Doch bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus: Der 52-Jährige wurde per Haftbefehl gesucht.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld fahndete nach ihm wegen mehrerer Verkehrsdelikte, darunter Trunkenheit am Steuer und Fahren ohne Führerschein. Da er die fällige Geldstrafe von 4600 Euro nicht bezahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 115 Tagen antreten.

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Nach ärztlicher Untersuchung wurde der Mann von der Bundespolizei in eine Haftanstalt gebracht. Die Ermittlungen zum ursprünglichen Streit dauern weiter an. (rei)