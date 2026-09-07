Am Montagmittag krachte ein Zivilfahrzeug der Bundespolizei in einen Pkw. Gegen 13 Uhr kam es in der Wilsonstraße in Hamburg-Jenfeld zu dem Unfall. Zwei Menschen wurden laut Feuerwehr Hamburg mit einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht.

Das Zivilfahrzeug der Bundespolizei war auf einer Einsatzfahrt und deshalb mit hoher Geschwindigkeit unterwegs – allerdings ohne Blaulicht, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Als ein weißer Opel auf einen Parkplatz eines Schulgeländes abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Einsatzfahrzeug.

Laut Feuerwehr lag der weiße Opel zwischenzeitlich halb auf dem Zivilfahrzeug. Zwei Menschen mussten aus den Unfallwagen befreit werden. Die Polizei Hamburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (pli)