Zugriff auf der Rennbahnstraße in Hamburg-Horn: Den Fahndern ist ein mutmaßlicher Drogentaxi-Fahrer ins Netz gegangen. TVNewsKontor

In Horn haben Ermittler einen mutmaßlichen Dealer gestoppt, der aus seinem Kleinwagen heraus Drogen verkauft haben soll. Die Wohnung des Verdächtigen wird zur Stunde durchsucht.

Den Zivilfahndern war der Fahrer des gelben Kleinwagens aufgefallen, weil er immer wieder kurze Kontakte mit verschiedenen Personen an seinem Fahrzeug hatte. Der Verdacht: Der Mann verkauft aus seinem Auto heraus Betäubungsmittel.

Auf der Rennbahnstraße im Bereich der Kreuzung mit der Sievekingsallee schlugen die Fahnder dann zu: Der Fahrer wurde von zwei Polizeifahrzeugen „taktisch angehalten“, wie es der Polizei-Lagedienst gegenüber der MOPO nennt – sprich: ausgebremst und gestoppt.

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Per Telefon erwirkten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss für den Wagen – und landeten einen Treffer: An Bord fanden sie mehrere Tütchen mit Marihuana und kleine, verschließbare Plastikröhrchen, sogenannte Eppendorfer Gefäße, die mutmaßlich Kokain enthielten. Außerdem hatte der 30-Jährige 1000 Euro mutmaßliches Dealgeld im Auto. Sein Handy wurde sichergestellt.

Zur Stunde wird auch die Wohnung des Mannes in Schleswig-Holstein durchsucht.