Zigarettenautomat gesprengt – Fahndung nach Tätern

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Zigarettenautomaten in Ohlsdorf gesprengt. Die Täter erbeuteten Bargeld und Zigaretten. Nach ihnen wird gefahndet.

Eine Passantin hatte gegen 2.20 Uhr einen lauten Knall an der Fuhlsbüttler Straße gehört und daraufhin die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie einen gesprengten Zigarettenautomaten.

Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf Täter

Laut einer Polizeisprecherin ist davon auszugehen, dass die Täter Bargeld und Zigaretten erbeuten. Sie flüchteten unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. (040) 4286 56789 bei der Polizei zu melden.