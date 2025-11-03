Zeugin beobachtet Diebstahl – drei Männer in U-Haft

Drei mutmaßliche Ladendiebe sind am Samstagnachmittag in Hamburg-Harburg festgenommen worden. Eine aufmerksame Zeugin des Diebstahls hatte die Männer beobachtet.

Laut Polizei betraten sie ein Geschäft an der Hannoverschen Straße mit leeren Tüten. Kurz darauf verließen sie den Laden mit vollen Taschen, während der Sicherungsalarm auslöste.

Diebstahl: Trio versteckt Beute in geparktem Fahrzeug

Ein weiterer Zeuge nahm die Verfolgung auf und sah, wie das Trio die Beute in einem geparkten Fahrzeug auf der Lassallestraße verstaute. Währenddessen meldete die Frau den Diebstahl der Polizei. Einsatzkräfte der Polizei griffen ein und nahmen die Männer vorläufig fest.

Das könnte Sie auch interessieren: Halloween-Einsatz: Riesige Gruppe wirft Böller – Polizei greift ein

Die drei Tatverdächtigen – ein 22-Jähriger sowie zwei Männer im Alter von 32 und 33 Jahren – wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis überstellt. (tst)