Nach Schüssen auf Hamburger Buchgroßhandel: Die Polizei weiß jetzt ein bisschen mehr

Nach den am Montagmorgen entdeckten Einschusslöchern im Eingangsbereich eines Hamburger Buchgroßhandels im Stadtteil Ottensen haben Zeugen Hinweise zur möglichen Tatzeit gegeben. „Mehrere Zeugen haben in der Nacht vom Samstag zum Sonntag gegen 3.26 Uhr Schussgeräusche in der Nähe gehört“, sagte ein Polizeisprecher nun.

Die Ermittler des Landeskriminalamtes hoffen auf weitere Beobachtungen von Zeugen. Wer gegen 3.30 Uhr in der Nähe des Buchgroßhandels Libri an der Friedensallee etwas Verdächtiges gesehen oder Auffälliges bemerkt hat, soll sich bitte bei der Polizei melden.

Ottensen: Rund zehn Einschusslöcher entdeckt

Hinweise auf einen politischen Hintergrund liegen den Angaben zufolge weiterhin nicht vor. Ob der Ort vor dem Unternehmensgebäude videoüberwacht wird, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Libri verbindet als Logistikunternehmen Verlage, den stationären Buchhandel und den Onlinehandel miteinander.

Am frühen Montagmorgen hatte ein Mitarbeiter die Einschusslöcher im gläsernen Eingangsbereich des Unternehmens bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Ermittler fanden rund zehn Einschusslöcher und mehrere Patronenhülsen sowie Patronen.

Das Unternehmen hatte sich erschrocken über den Vorfall gezeigt. Den Angaben zufolge sind 200 Mitarbeiter an dem Standort tätig. (dpa/mp)