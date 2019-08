Zeugenaufruf: Versuchter Raub in Horn – 80-Jährige verletzt

Hamburg-Horn -

Am Sonntagabend attackierte ein bislang unbekannter Täter eine 80-Jährige und versuchte, ihre Handtasche zu stehlen. Die Seniorin wurde leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19:20 in der Boberger Straße. Der Täter soll die Frau vor ihrer Haustür attackiert und zu Boden gedrückt haben. Noch bevor er an die Handtasche gelangen konnte, schrie sie auf. Das half: Der Täter flüchtete über die Horner Rampe in Richtung Weddestraße.

Versuchter Raub in Horn: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei konnte den Räuber bei der Fahndung mit mehreren Streifenwagen nicht fassen und bittet deshalb um Zeugenhinweise. Der Mann soll zwischen 25 und 30 Jahren alt gewesen sein und gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Außerdem soll er etwa 1,65m groß sein, einen dunklen Teint haben und eine bläuliche Jacke getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 040/4286-56789 zu melden.