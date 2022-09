Zeugen gesucht: Wo ist Helmut (79) aus Hamburg?

Wer hat Helmut K. (79) aus Marienthal gesehen? Der Mann wird seit Sonntagmittag vermisst – die Polizei bittet dringend um Mithilfe.

Der 79-Jährige wurde zuletzt am Sonntag gegen 13.40 Uhr in seiner Pflegeeinrichtung in der Bärenallee gesehen, seitdem ist er verschwunden. Helmut K. ist dement und benötigt dringend Medikamente.

So wird Helmut K. beschrieben

Er wird wie folgt beschrieben: Schlanke Statur, „eingefallenes“ Gesicht (da nahezu zahnlos und graue, kurze Haare. Zuletzt trug er einen orange-braun-gestreiften Pullover mit Reißverschluss, eine schwarze Jogginghose und schwarze Socken. Er ist offenbar ohne Schuhe und Jacke unterwegs, hat einen nach vorne gebeugten Gang und bewegt sich mit Tippelschritten.

Wer ihn gesehen hat und Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder unter der 110. (mp)