Zeugen entdecken Leiche in Wohnung – Polizei im Großeinsatz

Am Abend haben Passanten durchs Fenster einer Erdgeschosswohnung am Winterhuder Kai eine schreckliche Entdeckung gemacht: In der Wohnung lag eine Leiche.

Noch ist nicht klar, was passiert ist, Unglück oder Verbrechen: Die Beamten haben den Zugang zum Mehrfamilienhaus am Mittwochabend abgesperrt, mehrere Streifenwagenbesatzungen sind im Einsatz.

Leiche in Winterhude gefunden

Der Lagedienst der Polizei bestätigt auf Anfrage, dass Zeugen gegen 19 Uhr die Polizei riefen, nachdem sie eine leblose Person durchs Fenster gesehen hatten. Vor Ort konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden, der Körper soll Verletzungen aufweisen.

Die Kripo ist im Einsatz, ein Fremdverschulden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.