Große Erleichterung: Polizei findet vermisste Schülerin (10)

Große Erleichterung in Hamburg: Die seit Freitag vermisste zehnjährige Angelina R. aus Wilhelmsburg ist wieder aufgetaucht! Die Polizei hatte mit einem Foto öffentlich nach dem Kind gefahndet – jetzt die gute Nachricht: Die Schülerin wurde wohlbehalten gefunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ Angelina am Freitag gegen 9.45 Uhr ihre Unterkunft im Stadtteil Wilhelmsburg. Danach fehlte jede Spur von ihr. Das Mädchen steht unter der Obhut des Jugendamtes. Es bestand der Verdacht, dass sie sich bei ihrer Mutter aufhält – doch die hat kein Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre Tochter.

Das könnte Sie auch interessieren: „Mama tut uns weh“: Vor Gericht entfaltet sich das ganze Drama der Block-Familie

Die Polizei suchte öffentlich nach der Zehnjährigen – und wurde fündig: Am Samstagabend trafen Polizistinnen und Polizisten das Mädchen in Lurup an – unverletzt. Anschließend wurde sie wieder in die Obhut des Jugendamtes übergeben. „Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt“, so Polizeisprecher Patrick Schlüse. (mp)